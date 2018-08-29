Instagram усиливает меры защиты

Социальная сеть Instagram усиливает меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность. Об этом сказано в сообщении пресс-службы соцсети.

Чтобы запросить верификацию, пользователь сервиса должен зайти на соответствующую новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, передает Корреспондент.

При этом в Instagram подчеркивают, что запрос на верификацию не гарантирует верификацию аккаунта.

Также в сервисе можно будет узнать информацию о чужом профиле через функцию "Об этой учетной записи".

В Instagram заявляют, что нововведения призваны бороться с фейковыми аккаунтами.