В Мексике обнаружили нарколабораторию и четыре тонны метамфетамина

Вооруженные силы Мексики обнаружили на границе с США лабораторию по производству наркотиков и 4 тонны метамфетамина, сообщает портал Vanguardia.

Лаборатория была обнаружена в рамках спецоперации в штате Нижняя Калифорния. Помимо готового наркотика, в здании был обнаружен материал, из которого можно было приготовить еще около 6 тонн метамфетамина. Как сообщили военные, лаборатория функционировала около года, передает РИА Новости.

"Обнаруженная подпольная лаборатория использовалась для производства синтетических наркотиков, каждый день в ней производилось около 200 килограммов метамфетамина. Мы знаем, что это самая крупная лаборатория, которая была обнаружена в Нижней Калифорнии", — заявил представитель вооруженных сил Хосе Мануэль Ноласо Фонсека. Всего в лаборатории работали 10 человек, которые сбежали при появлении военных.

Военные добавили, что в 500 метрах от лаборатории были обнаружены две плантации марихуаны, которые в общей сложности занимали площадь порядка 19 тысяч квадратных метров.