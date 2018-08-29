Пекарню затравили из‐за Анны Франк

Кондитерская Anne & Frank в Амстердаме подверглась критике из-за своего названия. Владельцам даже пришлось сменить вывеску. Об этом сообщило интернет-издание The Independent.

Название магазинчика отсылает к имени Анны Франк. Эта девочка стала символом страдания еврейского народа во время холокоста, передает 360tv.

Владелец заведения Роберто рассказал, что выбрал такое название, потому что магазин находится недалеко от дома Анны Франк в столице Нидерландов. В данный момент там открыт музей.

«Мне показалось, что это милое название. Анна Франк — героиня, в том числе и для меня», — признался собственник кондитерской.

Однако его мысли разделяли далеко не все жители Амстердама. Многие посчитали бестактным давать пекарне имя девочки, которая пережила холокост.