Не справился с управлением и перевернулся: 18-летний парень погиб в ДТП в центре Комрата

18-летний молодой человек скончался, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу после того, как машина, в которой они находились, перевернулась. ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 4 часов утра, на улице Ленина в городе Комрате. На место происшествия прибыла полиция.

По словам сотрудников полиции, ДТП произошло после того, как водитель на большой скорости выехал на круговой перекресток. В итоге, молодой человек потерял управление и перевернулся.

Пока неизвестно, были ли у него права, и был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди были ровесниками.

Второй молодой человек - пассажир - находится под наблюдением врачей.