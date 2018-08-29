ООН назвала самые популярные страны у туристов

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) оценила международные туристические потоки. На ее сайте появился список самых популярных туристических направлений мира.

Согласно опубликованной информации, в 2017 году число путешественников в мире достигло 1,323 миллиарда человек. Это лучший показатель за последние семь лет, передает 360tv.

Самыми популярными странами у туристов оказались Франция — 86,9 миллиона путешественников, Испания — 81,8 миллиона, США — 75,9 миллиона, КНР — 60,7 миллиона, а также Италия — 58,3 миллиона туристов. В десятку лучших также вошли Мексика, Британия, Турция, Германия и Таиланд.

Названы и транжиры мирового уровня. Как оказалось, больше всех в поездках тратят китайские, американские и немецкие путешественники.