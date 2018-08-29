Уходил со свиданий "по‐английски": американцу грозит до 13 лет тюрьмы

Житель Калифорнии (США) 45-летний Пол Гонсалез около двух лет приглашал женщин на свидания в рестораны, где после трапезы под благородным предлогом покидал заведения «по-английски» — не попрощавшись. И не заплатив. Но роскошной жизни Пола пришел конец — полиция арестовала мужчину, и теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы. Историю мошенника рассказал телеканал Fox News.

Гонсалез стал широко известен в США благодаря своему поведению на свиданиях. Житель Калифорнии постоянно приглашал женщин на встречи в рестораны, откуда после вкусного ужина всегда сбегал не заплатив по счету, оставляя эту привилегию даме, передает 360tv.

Одна из обманутых Гонсалезом женщин, рассказала CBS Los Angeles, что сначала была удивлена свиданием с таким, по ее словам, симпатичным мужчиной. Пара договорилась о встрече в ресторане, где кавалер заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, запив это двумя чашками кофе. После этого он вдруг завел разговор про свою больную тетушку и отлучился.

Через 10 минут обманутая женщина поняла, что Пол уже не вернется. Ей пришлось оплатить ужин, который обошелся в 130 долларов.

Мужчина приглашал на такие свидания женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. За это время он отужинал в ресторанах на сумму, равную почти одной тысяче долларов (приблизительно 67 тысяч рублей). Обманутые американки жаловались на него телеканалам, из-за этого некоторые работники ресторанов запомнили Гонсалеза в лицо и отказывались обслуживать его, когда видели в своем заведении.

В мае текущего года необычная для мошенника ситуация произошла в одном из ресторанов калифорнийского города Пасадена, рассказал Inside Edition. После нескольких съеденных блюд, он уже было хотел под надуманным предлогом покинуть свою "жертву", но вдруг его заметил менеджер заведения.

То, чего так долго ждали обманутые Гонсалезом женщины, произошло в конце августа. Полиция арестовала мужчину. Ему были предъявлены обвинение в вымогательстве, и хищении в особо крупных размерах. Теперь ему грозит до 13 лет заключения.