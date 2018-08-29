Впервые за 50 лет из NASA ушел будущий астронавт

Впервые с 1968 года начинающий астронавт, отобранный NASA для обучения, отказался на этапе подготовки, сообщило американское космическое агентство. Он покинет класс.

Год назад NASA набрало 12 человек на обучение. Из них семеро — мужчины. Кандидатов выбирали из 18 тысяч претендентов.

Будущий астронавт Робб Кулин трижды подавал заявление для прохождения в программу подготовки космического агентства, но, когда его все-таки приняли, "по личным причинам" решил отказаться. Он прекратит обучение 31 августа. Других подробностей отказа пока нет, передает 360tv.

NASA приняло решение не добирать человека в команду, а продолжить работу с 11 оставшимися кандидатами. По данным руководства космического агентства в последний раз отобранный претендент в астронавт по собственному желанию покидает программу обучения до получения допуска к космическим полетам с 1968 года.

Робб Кулин — 35-летний уроженец Аляски. Он работал в SpaceX, а обучение в Хьюстоне начал в августе 2017.