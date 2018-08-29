Туристы в Испании надоели жителям здания "Красная стена"

Приезжающие в испанский город Кальпе в провинции Аликанте туристы полюбили фотографироваться на фоне здания под названием "Красная стена". Но его жители восторга по этому поводу не испытывают, сообщила "Испания по-русски".

Жилой комплекс на 50 квартир со стенами пунцового цвета был построен в 1973 году по проекту архитектора Рикардо Бофилля. Он хотел использовать концепцию арабской казбы в преломлении местной традиции. Ансамбль вступает в диссонанс с хроматическим балансом побережья, и создает уникальный вид. Каждый турист считает своим долгом сделать фотографию или хотя бы селфи, передает 360tv.

"Это действительно уникальный дизайн. Глядя на здание, понимаешь, как архитектура может влиять на восприятие всего пейзажа", — заявила изданию престижный дизайнер интерьеров Патрисия Бустос.

Жители комплекса устали от постоянных фотовспышек и развесили плакаты, напоминающие приезжим, что это частная территория. Но туристы продолжают фотографироваться на фоне архитектурного ансамбля.