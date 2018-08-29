Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца

Жительница Гонконга сдавала экзамен на курсах организации свадебных торжеств и случайно оказалась замужем. Девушка считает, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные СМИ.

21-летняя китаянка обратилась по адресу, указанному в объявлении о поиске визажистов без опыта работы. Там ей предложили пройти бесплатное обучение на курсах организаторов свадеб. Занятия завершились, предстоял финальный экзамен, передает 360tv.

Жительница Гонконга согласилась на роль невесты. В городе Фучжоу она расписалась с неизвестным ей ранее мужчиной, полагая, что он такой же студент, как и она, и тоже играет роль. Оказалось, что бракосочетание было настоящим, но организаторы убедили "невесту", что союз аннулируют, однако обманули.

Девушка вернулась в Гонконг и выяснила, что все еще замужем за человеком, с которым даже не знакома. Она обратилась в полицию, но сотрудники правоохранительных органов остались равнодушны к ее жалобе. Юристы Федерации профсоюзов Гонконга предположили, что жертвами браков поневоле могли стать и другие женщины, и взялись разобраться в ситуации.

Не исключено, что изобретательных мошенников интересовало разрешение на проживание в специальном административном районе Гонконг, которое выдается гражданам КНР в случае бракосочетания с жителями этого города.