Сотрудники таможенных терминалов обнаружили крупную партию контрафактной кухонной утвари

Контрафактную кухонную утварь стоимостью почти полмиллиона леев обнаружили сотрудники таможенных терминалов Петриканы и Крикова совместно с инспекторами Государственного агентства по защите интеллектуальной собственности.

Они нашли свыше девяти тысяч кастрюль и почти четыре тысячи наборов столовых приборов. На всей партии посуды была маркировка известного бренда.

Импортировали контрафактный товар двое предпринимателей из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. По закону, вся посуда будет уничтожена.