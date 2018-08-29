Американец угодил за решетку за жестокую месть своей экс-подруге

Американец Виктор Коэн был арестован после того, как опубликовал на эротическом сайте фото и видео с участием своей бывшей подруги. Об этом пишет News & Observer.

В целом мужчина обнародовал пять фотографий и пять видео на сайте с миллиардной аудиторией. При этом публиковал материалы американец не подряд, а с перерывами - чтобы не привлекать к себе внимание, пишет Корреспондент.

В вину Коэну вменяется публикация фото и видео эротического содержания. Начал публиковать свой контент мужчина еще семь месяцев назад, а последние фото и видео выложил два месяца назад.

В настоящее время Коэн отпущен под залог в размере десяти тысяч долларов.