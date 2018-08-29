В Мексике задержали причастного к пропаже 43 студентов

Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению 43 студентов в сентябре 2014 года в штате Герреро.

Как сообщается в заявлении МВД страны, полиция задержала в штате Коауила преступника Хуана Мигеля по прозвищу El Pajarraco ("Большая птица"). Предполагается, что Мигель участвовал в перевозке учеников в фургоне на свалку в поселении Кокула, передает Известия.ru со ссылкой на РИА Новости.

13 марта был задержан первый фигурант дела — Эрик Уриэль. По данным прокуратуры, он играл "одну из решающих ролей в похищении студентов". За него и других причастных к делу была назначена награда в полтора миллиона песо (более $80 тыс.).

В сентябре 2014 года коррумпированные правоохранители совместно с группой преступников открыли огонь по студенческой демонстрации в мексиканском городе Игуале в штате Герреро. При нападении погибли шесть человек, 25 получили ранения. Еще 43 студента считались пропавшими без вести.

Как выяснилось в ходе следствия, сотрудники полиции передали их боевикам группировки "Геррерос унидос". Арестованные члены банды признались, что убили студентов и сожгли их тела.