В Молдове увеличилось число пациентов с подозрением на корь

Более 70 случаев подозрений на корь были зарегистрированы по всей территории страны, а это на 8 случаев больше, чем три дня назад. Еще 140 случаев заболевания кори подтвердились с начала августа этого года.

Как сообщили в Национальном агентстве по общественному здоровью, подтвержденные и подозрительные случаи заболевания были зарегистрированы в районах: Чадыр-Лунга, Вулкэнешть, Унгень, Тараклия, Кахул, Хынчешть и Кантемир.

В настоящее время больные изолированы и находятся под наблюдением врачей.

По всей территории страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори, а до начала нового учебного года все дети в стране должны быть вакцинированы. Учащиеся, которые не были вакцинированы, не будут допущены в учебные заведения.

С начала года в Молдове зарегистрирован 171 подтвержденный случай заболевания корью. В августе число случаев значительно возросло. За последние десять лет уровень вакцинации от кори упал с 95 до 87%. Вспышки кори зарегистрированы и соседних Украине и Румынии.

Врачи-эпидемиологи напоминают населению, что корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно.