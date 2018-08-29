КПП Паланка получит доступ к трассе Одесса-Рени

Пункт пересечения границы в селе Паланка, построенный при поддержке Европейского союза, будет связан с автотрассой Одесса – Рени.

250 м трехполосной дороги начали строить в августе. Участок будет оборудован ночным освещением. Работы ведутся параллельно со строительством пункта пропуска. На этот проект правительство Республики Молдова выделило 630 тысяч евро, передает Молдепрес.

Пограничный контроль в новом пункте пропуска «Паланка», который будет сдан в эксплуатацию до конца этого года, будет осуществляться только один раз, на территории нашей страны, украинскими и молдавскими таможенниками и пограничниками. В настоящее время 80 рабочих задействовано в строительстве, которое на данный момент завершено на 50%.

Проект предусматривает строительство административного корпуса с более чем 30 помещениями для сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы Республики Молдова и Украины, а также специальные пространства для досмотра легковых и грузовых автомобилей. Новый контрольно-пропускной пункт будет оснащен современным оборудованием для осуществления пограничного контроля, вычислительной техникой и сканерами.

Здание КПП спроектировано в соответствии с потребностями всех путешественников, в том числе лиц с ограниченными возможностями, для которых будут построены специальные рампы и санитарные комнаты. Кроме того, предусмотрены специальные помещения для лиц, просящих убежища. На КПП впервые появится специальное место для досмотра пешеходов и велосипедистов.

Предполагается, что новый КПП максимально оптимизирует трансграничное движение. До сих пор около 600 тыс. человек ежегодно пересекали границу через КПП «Паланка». Ожидается, что с открытием нового КПП, это количество удвоится, также как и количество транспортных средств, пересекающих границу через этот пункт. Еще власти ожидают, что с открытием пункта совместного молдавско-украинского пограничного контроля сократится коррупция и трансграничная преступность.

Сейчас КПП расположен в старом здании, а его инфраструктура не справляется с большим потоком пассажиров и транспортных средств.

На время строительных работ действует временный пункт пропуска, где пограничный досмотр обеспечивают сотрудники служб Молдовы и Украины.

КПП в Паланке и дорога до трассы Одесса-Рени будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Проект внедряется ПРООН, а его бюджет составляет 6,18 млн. евро, из которых 4,5 млн. евро предоставлены Европейским союзом и 1,68 млн. евро - правительством Республики Молдова.