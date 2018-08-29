Вице-председатель "Нашей партии": "Секта свидетелей Санду" не в состоянии объединить молдавское общество

Правые партии не способны довести до конкретного результата ни один протест и это объясняется тем, что на правом фланге всем заправляет лидер ПДС Майя Санду. Сейчас ПДС, ППДП и ЛДПМ не могут мобилизовать большое количество граждан из-за своей экстремистской позиции. Такого мнения придерживается вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.

"Правые партии, организовавшие протесты, не способны довести их до конкретного результата. На правом фланге всем заправляет экстремистка Санду, в результате чего социальная база протестов сузилась до максимум 1/3 электората"

Он считает, что Майя Санду способна только на раскол молдавского общества. "Секта свидетелей Санду не только не в состоянии объединить молдавское общество, но еще больше раскалывает его. Для правых такие протесты - предвыборная технология в преддверие объявленных на 24 февраля 2019 года парламентских выборов и картинка для отчета перед внешними спонсорами", - утверждает вице-председатель "Нашей партии", - написал Чубашенко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый на своей странице в Фейсбуке публично обвинил Майю Санду, которая не смогла избавиться от пагубного наследия ЛДПМ, в том, что она пытается быть авторитарным лидером протестного движения. Усатый обратился и к Нэстасе: "Ты сказал, что некоторые партии нас предали. Хочу, чтобы ты назвал эти партии. Я готов обсуждать любое движение против действующей власти, но если один сидит под юбкой Майи Санду, а другой подписывает соглашения о том, что взаимодействия с "Нашей партией" не будет"", - заявил председатель "Нашей партии".