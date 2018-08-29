Британец прожил десять лет с ватной палочкой в ухе

В британском графстве Лестершир в больницу обратился человек, годами не вынимавший из уха ватную палочку. Об этом сообщает издание Daily Mirro

По словам отоларинголога Нила Райтаты (Neel Raithatha), пациент признался, что вата застряла у него в ухе около десяти лет назад. Долгое время он считал, что она вывалилась сама, однако в последнее время его стали беспокоить ухудшившийся слух, боль и ощущение давления в ухе, пишет lenta.ru.

При осмотре Райтата обнаружил в глубине наружного слухового прохода пациента комок ваты и вытащил его при помощи специальных щипцов. Процедура заняла всего несколько секунд. Врач снял ее на видео и опубликовал ролик в своем канале на YouTube.

Отоларинголог утверждает, что к нему регулярно обращаются пациенты с жалобами на инородные предметы, застрявшие в слуховом проходе. Среди прочего, ему приходилось извлекать из ушей воск, серьги и колпачки для ручек.