Сиденья от Apple будут "обнимать" водителей

Производитель "яблочных" устройств разрабатывает принципиально новое автомобильное кресло. Новые системы контроля угла наклона, а также скорости машины помогут не только рассчитать удобное положение для водителя, но и защитят его, а также пассажиров автомобиля от гибели в случае столкновения, пишет Daily Mail.

Инженеры из Apple планируют использовать в ремнях безопасности кресла новую динамическую систему поддержки, которая позволит в случае аварии быстро менять форму и высоту сиденья и регулировать динамичность зон активной безопасности, которые будут "обнимать" водителя и пассажиров, предотвращая тяжёлые травмы, пишет life.ru.

Фото: united states patent

Для быстрой реакции сиденья и дальнейших его действий инженеры из Apple применили новые технологии, использовав систему тактильной обратной связи, позволяющую сотням датчиков считывать все анатомические параметры водителя, поддерживая и защищая тело человека в экстренных ситуациях.