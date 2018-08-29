Весело и радушно отмечали храмовый праздник в селе Кристешты Ниспоренского района. Были и музыка, и разнообразные угощения, и множество гостей. Раскинулись гулянья на местном стадионе. Там же завели большую хору.
Жареными колбасками с пивом жители Кристешт угощались бесплатно.
"Это первый год, когда мы так хорошо отмечаем храмовый праздник."
Многолюдно было и на выставке изделий народный мастеров.
"Была на море в Сергеевке, там мне и пришли несколько новых интересных идей", - сказала жительница Кристешт Василиса Бакшанян.
В праздничный день в Кристештах собралось немало гостей. Поздравить земляков приехал и председатель Демпартии Влад Плахотнюк.
"Рад вернуться в родные края, в Ниспоренский край. Мне доставляют удовольствие встречи с трудолюбивыми людьми. У молдаван есть традиция дарить на праздники подарки. Господин мэр сказал, что вам нужно 10 машин с гравием. Мы привезли 20 машин. Также мы передаем школе пять компьютеров, а на улучшение села - 50 тысяч леев", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
Жители Кристешт обступили лидера демократов, чтобы пожать руку и выразить слова благодарности за поддержку.
Праздник затянулся до поздней ночи. В праздничном концерте выступали Адриана Окишану, Нэлли Чобану и другие молдавские исполнители.
"Приятный вечер. И спасибо господину Плахотнюку, что приехал к нам в Кристешты."
Храмовый праздник в Валя-Трестиень тоже удался на славу. Каждый событие знаменательного дня было наполнено гордостью за село и желанием процветания.
"Я очень рада, что столько людей собрались на этот прекрасный праздник в селе Валя-Трестиень. Не уверен, что еще где-то храмовый праздник проходит так же красиво, как у нас", - сказал мэр Валя-Трестиень Мария Кирку.
"Спасибо, что вы рядом с нами, что вы рядом с госпожой мэром и делаете столько хороших дел в селе. Я знаю, что начато множество проектов. Со слов мэра понял, что на стадионе, который мы пообещали построить, уже можно бегать и играть в футбол. Поздравляю футбольную команду, получившую такой отличный подарок от председателя ДПМ Влада Плахотнюка", - сказал глава Ниспоренской организации ДПМ Василе Бытка.
"Хочу поблагодарить госпожу мэра за приглашение и возможность поздравить вас с этим праздником. Я с удовольствием всегда возвращаюсь в родные места. Я родился неподалеку, в этих местах прошли мои детство и юность. Я храню в памяти все прекрасные воспоминания, помню обо всем, что дала мне страна, и всегда, когда есть возможность что-то воздать родным местам, делаю это с большим удовольствием", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
Жители Валя-Трестиень воспользовались возможностью сфотографироваться с земляком.
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ОВЕН
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РАК
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ДЕВА
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День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
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День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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