Человек, считающий русский язык свинским, является активным сторонником партии Нэстасе

Яростное нападение на русскоязычных в ходе протеста 26 августа в Кишиневе вызвало мощный социальный резонанс.

Тысячи граждан Молдовы оставили в соцсетях и на новостных порталах сотни гневных комментариев в адрес сторонника "правых оппозиционеров" Нэстасе и Санду, потребовавшего от русскоязычных не говорить "по-свински", пишет kp.md.

Некоторые принялись выяснять, кто этот человек, так яростно настроенный против людей другой национальности. Оказалось, что это – 59-летний житель города Кодру Тудор Дрецкарь. Его снимки в соцсети свидетельствует о том, что он действительно активно участвует в деятельности партии Нэстасе. Более того, по информации другого пользователя, Дрецкарь – выпускник Кишиневской средней школы милиции МВД СССР им. Дзержинского выпуск 1985 год, обучался на русском языке. В декабре 2015 года стал пенсионером Российской Федерации и получил гражданство России по программе переселения.

С реакцией на скандал выступил муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов. Он отметил, что в отношении данного гражданина готовится уголовная жалоба. Также социалист намерен направить письмо в посольство России в Молдове.

– Думаю, прокуратура РФ тоже заинтересуется его высказываниями! – заявил Одинцов.



Стоит отметить, что протест, на котором открыто атаковали русскоязычных жителей Молдовы, был активно поддержан председателем «Нашей партии» Ренато Усатым. Более того, видные деятели партии Усатого лично приняли участие в мероприятии.

