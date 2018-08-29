Квентин Тарантино нашел актера на роль убийцы в своем новом фильме

Режиссёр Квентин Тарантино продолжает активно заниматься своим новым фильмом — "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает об убийце и создателе секты "Семья" Чарльзе Мэнсоне.

Роль Мэнсона получил австралийский актёр, режиссёр и сценарист Дэймон Херриман ("Правосудие", "Одинокий рейнджер"). При этом Румер Уиллис ("Империя") исполнит роль актрисы Джоанны Петтет, а Дрима Уокер ("Гран Торино") сыграет певицу Конни Стивенс. Коста Ронин из "Американцев" перевоплотится в польского актёра Войтека Фриковски, пишет life.ru.

Роль Романа Полански, режиссёра и мужа актрисы Шэрон Тэйт, исполнит польский актёр Рафаль Заверуха, который в основном снимается в местных телесериалах и картинах. Выход фильма запланирован на 9 августа 2019 года.