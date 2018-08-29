Владелец Ждуна отсудил у "Мегафона" больше восьми миллионов рублей

Компания CD Land, которой принадлежат авторские права на Ждуна, взыскала с "Мегафона" 8 миллионов 600 тысяч рублей в качестве компенсации. Решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает агентство РАПСИ.

В своем иске к "Мегафону" компания требовала присудить ей 10 миллионов. Правообладатель судится с десятками физических и юридических лиц, среди которых интернет-магазин Ozon.ru, а также хоккейный клуб "Спартак", пишет meduza.io.

CD Land заключила лицензионный договор с автором Ждуна, голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Представители компании заявляли, что будут продавать бренд другим фирмам, чтобы те выпускали игрушки и посуду с изображением Ждуна.