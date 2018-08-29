В Германии восстановят Берлинскую стену

В Германии будет восстановлена часть Берлинской стены. Это планируется в рамках арт-проекта, который стартует в середине октября. Об этом пишет Associated Press.

Восстановлена будет лишь часть стены. Для того, чтобы попасть на территорию арт-проекта, посетителям придется заплатить 15 евро, пишет Корреспондент.

На территории арт-проекта гостям будет запрещено пользоваться собственными мобильными телефонами. Им будут выдаваться смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. Визит также будет включать в себя просмотр документальных фильмов и посещение концертов и выставок.

Создатели проекта отметили, что они хотят погрузить гостей в атмосферу путешествия по другой стране. Цель этого - дать понять, что означает утрата чувства свободы.