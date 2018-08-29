"Русская служба Би-би-си" изучила переписку продюсера «Центра управления расследованиями» (ЦУР) с фиксером Мартином, который помогал Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко организовать съемки на территории Центральноафриканской республики.
Сообщается, что Мартина посоветовал ЦУР журналист «Федерального агентства новостей» (ФАН) Кирилл Романовский, с которым были знакомы Радченко и Расторгуев. Романовский отрекомендовал его как сотрудника миссии ООН в ЦАР, сказал «Русской службе Би-би-си» продюсер ЦУР, который вел переписку с Мартином. Отмечается, что представители миссии ООН в ЦАР еще 1 августа заявили что у них нет консультанта с таким именем, передает lenta.ru.
Продюсер связался с Мартином 9 июля. Он предупредил, что съемочная группа планирует снимать российских наемников, которые предположительно работают в ЦАР. Он также указал, что ни наемники, ни российское правительство не в курсе готовящихся съемок. Контактер попросил фиксера рассказать о трудностях, которые подстерегают журналистов в ЦАР и дать советы о том, как нужно себя вести. Мартин рекомендовал журналистам представляться туристами из России, отметив, что российская журналистская аккредитация может пригодиться. О передвижении в дальние районы он советовал договариваться с повстанцами.
По плану съемочная группа должна была встретиться с Мартином, он обещал познакомить журналистов с чиновниками, которые могут дать им нужную информацию. Предупредить о приезде в ЦАР Мартин просил минимум за четыре дня. Связываться было решено через WhatsApp из-за плохого качества телефонной связи. 26 июля ему сообщили, что журналисты прибудут в республику утром 29-го числа. Тот ответил, что будет находиться в городе Бамбари, где располагаются золотые, алмазные и урановые шахты. За съемочной группой он обещал послать водителя-переводчика по имени Бьенвеню, у которого, по словам Мартина, было разрешение от местных властей на посещение этих объектов.
Журналисты прилетели в ЦАР в ночь на 28 июля из-за переноса рейса. В последнем сообщении от Мартина в ночь на 28 июля говорилось, что он отправил в гостинице «Националь» машину с водителем. Он должен был отвезти группу в Бамбари, однако после города Сибю машина направилась на север, в другую сторону. Журналисты были найдены убитыми в 23 километрах от этого города.
Оставшийся в живых водитель заявил, что на блокпосту в Сибю их остановили бойцы республиканской армии, посоветовав воздержаться от поездки в в Бамбари в ночное время, и порекомендовали переночевать в Сибю. По его словам, журналисты согласились, однако затем сказали ему ехать в поселок Декое, находящийся в другой стороне от Бамбари. Ндувокема утверждает, что по дороге двое из них надели на головы «военные головные уборы» и достали пистолеты. Бьенвеню утверждает, что 21:50 их пикап остановили вооруженные люди, ему вставили в рот кляп и увели, а съемочную группу ответи в сторону. После разговора на повышенных тонах послышались выстрелы. «Новая газета», публиковавшаястенограмму общения местного журналиста с Бьенвеню отмечала, что его показания расходятся и ставила под сомнение аутентичность данных материалов.
Ранее 27 августа агентство ФАН обнародовало фрагменты переписки, которую вели члены съемочной группы с главным редактором ЦУР Андреем Коняхиным и другими сотрудниками центра накануне и во время поездки. Автор материала Алексей Громов делал вывод, что ЦУР халатно отнесся к обеспечению безопасности журналистов на время командировки. В частности, указывалось, что Коняхин дал им задание от них сжечь аккредитации на камеру. Главред ЦУР заявил, что в чате велась только часть коммуникации, а основные вопросы решались по телефону.
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