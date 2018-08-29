Более трех тысяч рабочих мест было создано в стране благодаря программе PARE 1+1

3200 рабочих мест было создано в стране благодаря программе PARE 1+1. Финансирование по программе с 2010-го года получили больше 1200 предприятий.

Объем грантов превысил 242 миллиона леев. А инвестиции составили почти 770 миллионов. 538 бизнес-проектов начали с нуля. Больше всего предприятий было открыто в сельском хозяйстве, сфере услуг и перерабатывающей промышленности. И большинство - в сельской местности.

В частности, в Молдове начали выращивать миндаль, появилась страусиная ферма и ферма, где разводят виноградных улиток.

Почти половина участников программы - предприниматели моложе 35 лет. Еще 30% - женщины, открывшие собственное дело.

Программа PARE 1+1 предназначена трудовым мигрантам и их родственникам. На каждый вложенный лей они получают еще один. Максимальный размер грантов - 250 тысяч леев.