Несколько тысяч человек приняли участие в фестивале Томатина в Испании

Несколько тысяч человек приняли участие в знаменитом фестивале Томатина в испанском городе Буньоль. Было использовано более 120 тонн помидоров. Их предоставили местные власти.

Фестиваль длится ровно час - с 11 утра до полудня. Участники должны быть в плавательных очках, чтобы не повредить глаза. Во избежание травм, помидоры сначала давят, а затем бросают в других участников.

В этом году фестиваль собрал 22 тысячи человек. Он берет начало с 1945 года. Согласно легенде, первая драка с использование помидоров произошла на фестивале между повздорившими друзьями. В период правления Франко фестиваль был запрещен. Его вновь начали проводить в середине 70-х годов. В 2002 году власти Испании объявили фестиваль международным.