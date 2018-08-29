Рэпер 50 Cent возмутился мему и пожелал смерти авторам

Американский рэпер 50 Cent возмутился мему, в котором был использован его портрет. Ярость настолько переполняла артиста, что он пожелал смерти его авторам. Свои гневные послания он опубликовал в Twitter и Instagram-аккаунте.

Свой пост артист сопроводил шуточной картинкой, на которой его фото было совмещено с изображением рэпера Tekashi 6ix9ine. В итоге 50 Cent предстал с яркими афрокосичками и разноцветными зубами.

В Instagram снимок за сутки набрал более миллиона лайков. При этом большинство пользователей сошлось на том, что при просмотре изображения сложно удержаться от улыбки, пишет Корреспондент.

Фото: @50cent