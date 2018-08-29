В пригороде Брюгге во время перестрелки ранили мигранта

По меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение в результате перестрелки между двумя группами "транзитных" мигрантов неподалеку от бельгийского Брюгге, сообщили РИА Новости в среду в городской прокуратуре.

Ранее телеканал VTM сообщил, что в ночь на среду на автомобильной стоянке в районе населенного пункта Яббеке в Западной Фландрии произошла стычка с применением огнестрельного оружия между двумя группами нелегальных мигрантов. По информации телеканала, несколько человек были ранены, передает РИА Новости.

"Огнестрельное ранение получил, по меньшей мере, один из мигрантов", — сказали в городской прокуратуре. По словам собеседника агентства, участники беспорядков задержаны, полиция ищет зачинщиков. В поисковой операции задействован полицейский вертолет.

В начале августа на другом придорожном паркинге автотрассы Брюссель-Остенде в стычке между нелегальными мигрантами был тяжело ранен выходец из Судана.

Министерство внутренних дел Бельгии ранее объявило, что для задержания нелегальных мигрантов, следующих транзитом в Великобританию, полиция будет еженедельно проводить дополнительные проверки пассажиров пригородных поездов, которые связывают Брюссель с бельгийским побережьем Северного моря. Новыми мерами бельгийские власти хотят пресечь поток "транзитных" мигрантов, которые на пригородных поездах, в основном с Северного вокзала Брюсселя, добираются до автостоянок вблизи центральных автомобильных магистралей, откуда они всеми возможными способами пытаются пробраться в грузовой и туристический транспорт, следующий в Великобританию по маршруту паромной переправы.

В этой связи полиция усилит меры контроля в поселениях, расположенных вблизи таких автостоянок.

В июне нелегальный мигрант из Гвинеи погиб под колесами туристического автобуса, направлявшегося в Великобританию. Двадцатилетний гвинеец пытался добраться до Соединенного Королевства, зацепившись за днище транспортного средства. Однако он не учел, что пневмосистема заставляет автобус "приседать" при остановке, и был в буквальном смысле раздавлен.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.