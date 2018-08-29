New Horizons сфотографировал "окраину мира"

Межпланетный зонд New Horizons сфотографировал карликовую планету Ультима Туле ("окраина мира") на расстоянии в 160 миллионов километров. Как сообщило NASA, это первые фотографии Ультимы.

"Эта часть небосвода содержит в себе огромное число ярких звезд, что сделало поиски карликовой планеты крайне тяжелой задачей. По сути, мы искали очень тусклую иголку в стоге очень яркого сена. Пока Ультима Туле остается лишь тусклой точкой, но она станет более заметной по мере сближения зонда с карликовой планетой", — рассказал один из руководителей миссии New Horizons Хэл Уивер.

Фото: NASA/JHUAPL/SwRI

Он назвал неожиданностью то, что зонду удалось сделать фотографии на таком расстоянии. Теперь пилоты миссии смогут лучше подготовиться к сближению.

Зонд New Horizons направил к Ультиме Туле после посещения Плутона. Сейчас он уже преодолел три четверти пути. Ожидается, что зонд достигнет орбиты карликовой планеты в начале 2019 года, передает 360tv.

Ультима Туле — двойная планета, состоящая из пары крупных астероидов. Свое название она получила в честь мифического острова Туле древних греков, который обозначал для них границу мира.