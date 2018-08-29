Свадебная пора в Молдове: эксперты рассказали об осенних тенденциях

Стартует свадебный сезон. Этой осенью многие молодожёны выбирают минималистский стиль, на открытом воздухе, в естественной обстановке. В моде европейская кухня, отказ от традиционных блюд, лёгкие прически и простые наряды.

"У нас нет стандартного меню, обслуживаем гостей по заказу. На столе не будет голубцов, холодца, плацинд, мы предлагаем более легкую пищу, более современную", рассказала огранизатор мероприятий Кристина Постолаки.

Организаторы свадеб рекомендуют молодым планировать церемонии в разные дни, чтобы насладиться каждым мгновением. В зависимости от выбранного заведения и количества гостей свадьба обойдется от 15 до 25 тысяч евро, передает canal3.

"Надо тщательно ознакомится со всеми предложениями на рынке, тогда они узнают все цены и поймут, какой бюджет и какие возможности у них есть", отметила огранизатор мероприятий Кристина Постолаки.

Невеста в день свадьбы, говорят специалисты, должна выглядеть естественно.

"Нежелательно делать кудри, разве что вы их делали и раньше, и знаете, что они держатся. Если у вас пассивный характер, не надо делать элегантную прическу, потому что будете себя чувствовать неловко", сообщил стилист Андрей Кочиеру.

Что касается макияжа, специалисты говорят, что он зависит от темперамента и характера невесты.

"В моде остались оттенки ню. Невестам нравятся розовые, пурпурные, коричневые тона. Более смелые выбирают голубые, изумрудные оттенки", сказала визажист Ливия Чиримпей.

Свадебная прическа обойдется от тысячи до полутора тысяч леев, а макияж - до 900 леев.