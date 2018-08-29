В Якутии выпал дождь из клопов

Дождь из клопов выпал в Амгинском районе Якутии, сообщает пресс-служба Министерства экологии региона.

Накануне в районную инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории населенного пункта Алтанский наслег обнаружены неизвестные насекомые. Экологи, посоветовавшись с управлением Роспотребнадзора Якутии, направили собранные образцы на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске, пишет РИА Новости.



В институте подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии наблюдались случаи "кориксидных дождей".

"В 1917-1920 годы регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю, как дождь. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы кориксид в шести километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности", — сообщили ученые.





