В Москве таксист уехал с ребенком пассажирки

Полицейские ввели план "Перехват" для розыска такси, водитель которого уехал с малолетним ребенком пассажирки на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе управления МВД.

"Поступило сообщение о том, что таксист уехал вместе с ребенком пассажирки, которая вышла из автомобиля на Щелковском шоссе. Был введен план "Перехват", машину задержали", — рассказали в пресс-службе управления, цитируемом РИА Новости.

В ведомстве добавили, что ребенок в момент задержания автомобиля спал в машине на заднем сидении. По данному факту проводится проверка. Как уточнил источник в экстренных службах, ребенку один год и восемь месяцев.