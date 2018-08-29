Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет

Эксперты объяснили, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не надевают одежду оранжевого цвета. Об этом сообщает Express.

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская часто появлялась на публике в других ярких цветах, в оранжевом ее не видели даже до свадьбы с принцем Гарри.

Оказалось, что именно этот оттенок неудачно выходит на фотографиях, и при выборе нарядов бывшая актриса Меган Маркл и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон учитывают этот факт, пишет lenta.ru.