Настойчивый дельфин терроризирует посетителей французского пляжа

На пляже французского города Ландевенц введен запрет на купание из-за того, что туда постоянно приплывает дельфин и настойчиво жаждет общения с людьми. Животное прозвали Зафар. Он очень приставуч, но безобиден, сообщает Vice.

Зафар начал приплывать на пляж весной. Он не боялся людей, позволял себя трогать и гладить, чем вызывал восторг туристов. Однако, вскоре вошел во вкус и стал более настойчив. Он начал тереться о людей, иногда мешая даже выходить из воды. Затем он стал "приставать" даже к лодкам, пишет moya-planeta.

Специалисты говорят, что Зафар проявляет сексуальную активность по отношению к движущимся объектам, которые встречает. Дельфина отвергли сородичи, он очень одинок и пытается восполнить нехватку внимания. Скорее всего, он не причинит никому вреда. Отдыхающие тоже понимают это и недовольны запретом на купание.