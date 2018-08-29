Умер создатель постеров для "Унесённых ветром" и "Касабланки"

В итальянской клинике в возрасте 95 лет скончался знаменитый художник Сильвано Кампеджи, который прославился созданием плакатов для известных голливудских фильмов. Кампеджи считался одним из самых знаменитых графиков в истории американского кино.

Он родился во Флоренции 23 января 1923 года. После учёбы в Институте искусств во Флоренции, с Оттоне Росаи и Арденго Софити, Кампеджи переехал в Рим, а оттуда — в США, где жил около 30 лет. Он работал по направлению киноискусства. Среди его самых известных работ — постеры для "Касабланки", "Поющих под дождем", "Вестсайдской истории", "Завтрака в Тиффани" и "Унесённых ветром".

В ближайшее время тело мастера доставят в его дом в Баньо-а-Риполи, пишет life.ru.