В итальянской клинике в возрасте 95 лет скончался знаменитый художник Сильвано Кампеджи, который прославился созданием плакатов для известных голливудских фильмов. Кампеджи считался одним из самых знаменитых графиков в истории американского кино.
Он родился во Флоренции 23 января 1923 года. После учёбы в Институте искусств во Флоренции, с Оттоне Росаи и Арденго Софити, Кампеджи переехал в Рим, а оттуда — в США, где жил около 30 лет. Он работал по направлению киноискусства. Среди его самых известных работ — постеры для "Касабланки", "Поющих под дождем", "Вестсайдской истории", "Завтрака в Тиффани" и "Унесённых ветром".
В ближайшее время тело мастера доставят в его дом в Баньо-а-Риполи, пишет life.ru.
È morto Silvano Campeggi, da Firenze a Hollywood sue le locandine dei blockbuster dell'epoca d'oro → https://t.co/myQKDayNJH pic.twitter.com/59HOAh93Tw— Rainews (@RaiNews) August 29, 2018
Ci lascia— Pietro. (@Pietro_Firenze) August 29, 2018
Silvano #Campeggi cartellonista e pittore affermato.
. pic.twitter.com/VQ7AmZfJLN
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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