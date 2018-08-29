Появились фото страшной аварии в Комрате, где погиб 18-летний парень

В сети интернет появились фотографии с места ДТП в Комрате, произошедшего этой ночью.

В результате аварии погиб 18-летний водитель. А его пассажир находится в реанимации Комратской районной больницы. По свидетельству очевидцев, Toyota Auris на большой скорости въехал в яму, которую ранее выкопали коммунальные службы, пишет gagauzinfo.md.

Пассажир автомобиля выжил и находится в больнице в шоковом состоянии. В настоящее время доктора проводят обследования пострадавшего.