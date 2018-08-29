В Одессе столкнулись два грузовика, есть жертва

В Одессе столкнулись два грузовика, в результате чего погиб мужчина. Об этом в среду, 29 августа, пишет 7 канал.

Отмечается, что DAF стоял в правом ряду, когда в него на большой скорости врезался грузовик MAN с полной цистерной газа. От удара передний ряд газобетонных блоков отбросило в начало прицепа, передает Корреспондент.

По предварительной информации, водитель грузовика MAN уснул за рулем. Через полтора часа мужчина скончался в больнице.