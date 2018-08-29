Жительницу Яловен приговорили к пяти годам тюрьмы за продажу соседки

Жительница Яловен проведет 5 лет за решеткой за продажу соседки. Подсудимая пообещал женщине работу продавщицей в Афинах, но в итоге ту подвергли сексуальной эксплуатации в Греции.

Согласно приговору, инцидент произошел в 2017 году. Обвиняемая завербовала женщину, зная о ее сложной финансовой ситуации. Пообещала ей оплатить все транспортные расходы и оформление документов, сообщает crimemoldova.

В середине сентября подсудимая привезла пострадавшую в Афины, где их встретил гражданин Румынии. Они привезли девушку в дом в Афинах и сообщили, что та не будет продавщицей, а станет оказывать секс-услуги за деньги.

Когда девушка отказалась, мужчина отобрал у нее паспорт и заявил, что она должна вернуть более 1000 евро предполагаемого долга.

Оставшись без денег и документов, женщина подвергалась коммерческой сексуальной эксплуатации. Гражданка Греции и ее подельники заставили девушку предоставлять сексуальные услуги мужчинам, ее постоянно контролировали и ограничивали ее право на свободу передвижения.

Согласно заявлению жертвы, она была вынуждена ежедневно обслуживать 20-30 мужчин, получая по 10 евро за 10 минут секса. Из этих денег 5 евро получала пострадавшая, а 5 евро – подсудимая. Все происходило в подвале многоквартирного дома в Афинах, где секс-услуги предоставляли и другие гражданки Молдовы.

На суде обвиняемая признала свою вину. Она заявила, что сожалеет о содеянном, просит прощения у потерпевшей стороны и готова выплатить ей компенсацию ущерба.

Однако суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.