Сальма Хайек и ее супруг повторно сыграли свадьбу

Голливудская актриса Сальма Хайек повторно вышла замуж за своего супруга - бизнесмена Франсуа Анри-Пино. Свадебная церемония прошла на пляже. Супруги обменялись клятвами и получили свидетельство о браке.

Снимки с торжества были опубликованы на Instagram-странице актрисы.

"Лето подходит к концу, и лучшим его моментом был тот день, когда мой муж удивил меня обновлением клятвы. Это совсем не то, что я надела бы на свадьбу, но мне сказали, что меня ждет спа", - отметила она в комментарии к снимкам.

Несмотря на повседневные наряды молодоженов, некоторые свадебные атрибуты все же присутствовали. Так, актриса после свадьбы бросала букет невесты, который по традиции должны были ловить незамужние женщины, пишет Корреспондент.