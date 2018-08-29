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Нет негативу: козы распознают человеческие эмоции и избегают хмурых людей
// фото: Global Look Press
17:12, 29 Aug 2018
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Козы прекрасно понимают человеческие эмоции. Оказалось, что эти животные могут различать выражения лиц людей и предпочитают взаимодействовать с человеком улыбающимся, нежели хмурящимся.

Предыдущие исследования показали, что козы обладают впечатляющими когнитивными способностями: эти невозмутимые вечно что-нибудь жующие животные способны быстро научиться решать сложные задачи и продолжают помнить, как их выполнять, в течение как минимум 10 месяцев, пишет Вести.ru.

Кроме того, им под силу общаться с человеком при помощи взгляда, на что способны немногие существа: собаки, лошади и приматы.

Несколько лет назад специалисты изучали способность лучших друзей человека распознавать человеческие эмоции.

Спустя время учёные решили исследовать этот же навык у других животных: выбор пал на коз. Исследование возглавила этолог из Университета Сан-Паулу Наталия Альбукерке (Natalia Albuquerque). (Этологией называют дисциплину зоологии, изучающую поведение животных.)

Специалисты работали с 35 козами, живущими на территории британской организации Buttercups Sanctuary for Goats. Они обучали животных подходить к человеку, сидящему перед металлической конструкцией. Естественно, обучение происходило не без помощи лакомства (кусочков сухих макарон, которые козы обожают).

Человек, угощавший коз, сохранял нейтральное выражение лица и смотрел на землю во время первой части эксперимента. Затем человека с угощением сменяли две огромные фотографии, на которых были запечатлены лица людей. На одном снимке человек улыбался, на другом он хмурился. Важно, что козы никогда прежде не встречали людей, представленных на фото.

Снимки крепили к тем самым металлическим конструкциям, а коз оставляли на расстоянии чуть более метра от фото. Снимки людей периодически менялись, так что улыбающиеся и хмурые лица находились то слева, то справа от коз.

Анализируя результаты испытаний, специалисты заметили, что козы чаще устремлялись в сторону улыбающихся людей. Причём было совершенно не важно, каков был пол животного, пол человека на фото и расположение снимков.

Однако учёные пока не знают, предпочитают ли козы счастливые лица, или же они просто не хотели подходить к хмурым людям.

По мнению Альбукерке, она с коллегами получила первое доказательство того, что козы способны визуально различать выражение лиц людей.

Теперь специалисты планируют продолжить изучение эмоционального восприятия коз, чтобы понять, как животные обрабатывают эмоции.

Результаты исследования представлены в научном издании Royal Society Open Science.




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