Порошенко выдвинул условия для встречи с президентом Молдовы

Петр Порошенко готов встретится с Игорем Додоном, если тот поддержит территориальную целостность Украины. Об этом глава соседнего государства заявил на встрече с зарубежными дипломатами. По словам Порошенко, Киев дорожит хорошими отношениями с соседями, но ждет от них твердой позиции.

"У нас сейчас плодотворные отношения на межправительственном уровне. Главе молдавского государства это хорошо известно. Как известны и ожидания президента Порошенко и официального Киева - абсолютно четкой поддержки территориальной целостности, независимости нашего государства, включая Крым", - сказал президент Украины Пётр Порошенко.

Несколько дней Назад Игорь Додон заявил, что хочет диалога с Украиной. Хотя во время предвыборной кампании неоднократно говорит, что считает Крым "де-факто российским". В администрации президента заявления Петра Порошенко обещали прокомментировать позже.