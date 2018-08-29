Родители учащихся первых и вторых классов могут взять дополнительные выходные в начале и конце учебного года

Родители учащихся первых и вторых классов могут взять выходные, которые предоставляются в первый и в последний день учебного года. Об этом говорится в Коллективном соглашении "Рабочее время и время отдыха", разработанном по инициативе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Соглано новому положению работодатель так же обязат предоставить беременным женщинам свободное время для проведения медицинских осмотров, сообщает trm.md. Кроме этого, в течение 56 дня со дня рождения малыша, отец ребенка может получить три дня оплачиваемого отпуска на основании письменного заявления.

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