В Криулянах открыли школу для будущих мам

Школу для будущих и новоиспеченных родителей открыли в районной больнице Криулян. Это первые такие курсы в государственном роддоме. Пациенткам здесь рассказывают, как подготовиться к рождению ребенка, как следить за своим здоровьем и здоровьем малыша.

Открыли школу по Программе развития ООН. Бюджет проекта - 20 тысяч евро. Деньги перечислил Евросоюз.

"Наша цель - забота о людях, поэтому мы решили финансировать этот проект. Я рад видеть, что финансирование идет на пользу людям, которые в этом нуждаются", - говорит представитель Делегации ЕС в Молдове Марко Геммер.

"Все эти проекты внедряются для семей с детьми, для нашей молодежи. Мы очень хотим, чтобы они оставались дома, а уехавшие - вернулись на родину", - сказала глава парламентской комиссии по здравоохранению Валентина Булига.

В криулянском роддоме ежегодно появляются на свет больше 400 детей. В сентябре такие курсы откроют в Тирасполе.