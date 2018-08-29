Тысячи книг на любой вкус и возраст: в Кишиневе открылась ярмарка Bookfest

60 издательств из Молдовы и Румынии участвуют в книжной ярмарке Bookfest, которая открылась в столице. На ней представлено более 50 тысяч книг. Приобрести их можно со скидкой.

"У нас очень большие скидки, кроме того, мы устраиваем розыгрыши, любим баловать своих читателей", - рассказала представитель издательства Мариана Тэнасе.

"У нас книги разных жанров, есть и психология, и книги для детей любого возраста. Скидки пока 15%, но могут быть и больше",- говорит продавец Александра Урсу.

Посетителям ярмарка пришлась по душе.

"Книг очень много и очень хорошие, есть и дорогие".

"Некогда ходить по книжным магазинам, а здесь есть все".

"Цены приемлемые, по крайней мере на то, что мы купили. И печать хорошая, качественная".

Впервые на ярмарке представили книгу «Большая история Румынии и Молдовы в иллюстрациях".

"Мы назвали её "Большой историей", потому что до сих пор не было другой, более объёмной иллюстрированной книги. Вышло очень много книг по истории, но к сожалению, в них был только текст", - поделился директор издательства Анатол Видрашку.

Присутствовала на открытии ярмарки и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Мы понимаем важность такого мероприятия, когда более 50 издательств с обоих берегов Прута представляют в конце лета свои новинки. Думаю, важно, что это событие совпадает с началом нового учебного года", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Завершится книжная ярмарка второго сентября. Организовали ее в третий раз.