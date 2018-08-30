Ранения получили двое мужчин 23 и 26-ти лет, которые ехали в одной из машин. Очевидцы вызвали скорую помощь.

"Я уже вызывал один раз, но никто не приехал, здесь серьезная авария у политехническая университета. До скорой два шага, срочно приезжайте".

Свидетели утверждают, что в аварии виновна женщина, которая была за рулем другого автомобиля.

"Эта машина проехала на красный, а ребята ехали оттуда, и здесь столкнулись. Из машины вышли женщина и мужчина, а мужчина стал кричать, что он был за рулем, но это неправда".

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.