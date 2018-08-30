Лучший урожай яблок за десять лет

Урожай яблок на севере страны будет лучшим за десять лет. По прогнозам Ассоциации производителей и экспортёров фруктов, садоводы соберут в среднем по 30 тонн с гектара.

Фермер Григорий Ерёменко из села Биличений Векь говорит, что первым подсчетам, урожай больше прошлогоднего на 20%.

"Собираем примерно по 50-52 тонны в день. Храним яблоки в холодильных камерах. На складах близ Бельц можем оставить на хранении около 400 тонн", - сказал фермер Григорий Еременко.

В саду, раскинувшемся на 45-ти гектарах, трудятся около 50 человек.

"Яблоки вкусные, урожай богатый в этом году. Надеемся, погода будет хорошей, и мы успеем все собрать".

Но большой урожай, по словам фермеров, неминуемо приведет к снижению цен и к трудностям сбыта.

"В прошлом году килограмм продавали по 3,40–3,60 леев. Сейчас цена второе ниже, и думаю уже не вырастет", - отметил фермер Виктор Ропот.

В минсельхозе обещают расширить рынки сбыта.

"Определенные проблемы с экспортом есть, но мы их решим. Уже идут переговоры о поставках в Индию, где до сих пор не было нашего посольства. Надеемся за несколько месяцев решить этот вопрос, но и сейчас мы может отправлять фрукты и на восток, и на запад", - сказал министр сельского хозяйства Ливиу Волконович.

По прогнозам профильной ассоциации, по всей стране в этом сезоне соберут больше полумиллиона тонн яблок.