На велосипеде и с 50 евро в кармане: парень из Молдовы отправился в путешествие по Европе

25-летний Андрей Савчук отправился в Европу на велосипеде с 50 евро в кармане. Он преодолел пять тысяч километров за три месяца и три недели, покорив даже альпийские горы.

В рюкзаке у Андрея было только самое необходимое. Труднее было найти себе пропитание. Самыми яркими стали впечатления во время перехода в Альпах. Для Андрея это был первый опыт велотуризма, но в его планах - новые направления.

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