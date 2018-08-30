Transgaz может получить грант на увеличение газопровода в Молдову

Румынская компания Transgaz может получить 46 миллионов евро в качестве гранта из европейских фондов. Деньги направят на увеличение пропускной способности трубопровода для транспортировки газа в Молдову. Об этом заявил директор Департамента европейских фондов и международных отношений Transgaz Чиприан Алик.

Он отметил, что европейские власти проводят оценку проекта. Ранее в компании Transgaz заявили, что тендер на покупку стройматериалов для газопровода Унгены-Кишинев проведут в первой половине сентября.

Компания инвестирует в проект больше 90 миллионов евро.Протяженность газопровода составит 120 километров.