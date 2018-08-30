До нового учебного года остались считанные дни: студенты занялись поиском съемного жилья в столице

Студенты занялись поиском жилья. Большой спрос на квартиры в Центре, на Буюканах, Ботанике и Телецентре, отмечают риэлторы.

"Самые популярные среди студентов улица Петру Рареша, это близко к университету. Албишоара, потому что там доступные цены, а также верхняя часть улиц Митрополита Дософтея и Петру Мовилэ", - сказала риэлтор Марина Мунтян.

Аренда жилья в центре столицы обойдется от 200 до 700 евро. Студенты медуниверситета зачастую выбирают квартиры на Телецентре. Здесь стоимость аренды достигает 180 евро.

"Я живу на Старой почте. Это далеко, но я уже привык. В этом районе трудно найти квартиру, все занято."

Студенты Госуниверситета и Пединститута обычно выбирают Буюканы. Даниел Фрипту из Фалешт обратился к риэлторам. Ему предложили однокомнатную квартиру на Ботанике за 230 евро.

"У квартиры хорошее расположение. Буду снимать с другом, чтобы не было так дорого."

Самые дешевые квартиры на Чеканах и Скулянке. Многие студенты, чтобы сэкономить, селятся с друзьями и знакомыми.

"Было бы неплохо, если бы нашел поблизости. Хочу жить с друзьями. Смогу платить 50-60 евро в месяц."

"Пока не нашла девочку, надеюсь, найду. Рассчитываю снимать за 70 евро с человека."

Риэлторы призывают студентов для надежности обращаться в агентства.

"Когда студент обращается в агентство у него более широкий выбор предложений. Кроме того, они с владельцем квартиры заключают договор, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей", - сказала риэлтор Марина Мунтян.

В договоре должны быть указаны месячная стоимость аренды, продолжительность, сумма залога и паспортные данные сторон.