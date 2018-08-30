Более 300 новобранцев принесли присягу в Кагульской моторизированной бригаде Дачия

Более 360 новобранцев принесли сегодня присягу в Кагульской моторизированной бригаде Дачия. На церемонию приехал и глава Минобороны, пожелавший им легкой службы.

Родители и друзья, прибывшие за сотни километров посмотреть, как юноши вступают в истинно мужской период своей жизни, не могли сдержать волнения, когда над плацем раздавались обещания, сообщает canal3.

Ребятам предстоит провести на службе один год. Согласно проводимой реформе, после 2021го года призыв в армию новобранцев прекратится, служить будут профессионалы - контрактники.

Отменить обязательную военную службу предложил в марте этого года глава Демпартии Влад Плахотнюк.