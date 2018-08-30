Появились подробности смерти мужчины, найденного в могильнике для животных в Каушанском районе

Рыбак из Кишинева, найденный мертвым в колодце в Каушанском районе после пяти дней поисков, перед смертью был зверски избит.

Таково заключение судмедэкперта, исследовавшего тело. В заключении указано, что после побоев у несчастного был сломан позвоночник, и в общей сложности 14 переломов костей, передает canal3.

Травмы он получил при жизни. Стали ли они причиной смерти - предстоит установить комиссии судмедэкспертов.

Напомним, несчастному было 33 года, 23го августа он уехал на велосипеде на рыбалку и не вернулся.